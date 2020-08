El año pasado, Daedalic Entertainment anunció el release de un nuevo proyecto de la mano del legado de J.R.R. Tolkien y el gigantesco universo que creó en la Tierra Media: ‘The Lord Of The Rings: Gollum‘.

El videojuego, prometía sumergirnos en esos aspectos desconocidos de nuestro singular “Gollum“, orientados a una perspectiva más profunda del dolor del personaje. Y a juzgar por el teaser trailer que Daedalic ha presentado, definitivamente la cosa va por ahí.

Desde el interior de las Montañas Nubladas, con vista hacia Orodruin donde Sauron parece planear el regreso del anillo, este corto teaser muestra un render bastante interesante cortesía de ‘Unreal Engine‘, implementado gracias al esfuerzo colaborativo entre Daedalic Entertainment y Microsoft.

Checa por acá como luce. De nuevo, es un teaser, pero parece ser que el videojuego será bastante interesante: