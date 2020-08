El día de hoy retrocederemos 9 años en el tiempo para recordar una de las entrevistas más creativas jamás ofrecidas por Roger Waters, en donde el músico de 76 años de edad reveló algunos datos curiosos para conocer un poco más sobre su gusto musical e intereses personales.

Fue en 2011 cuando el también músico de Pink Floyd habló con Kirsty Young para el podcast Desert Islands Discs, un programa de la BBC Radio 4 cuya premisa es preguntarle a músicos, artistas y políticos qué libros, objetos y canciones se llevarían a una isla desierta. Allí, el músico inglés seleccionó ocho temas, destacando los de Neil Young, Leonard Cohen, entre otros.

En cuanto a la selección musical, Waters inició con “Helpless” de Neil Young:

“Hay honestidad y verdad en cada cosa que él ha hecho. Puedes sentir su integridad y pasión. Puedo sentir cómo se me eriza la piel al recordar la pureza con la que toca las primeras notas de esta canción. Es extraordinariamente conmovedora y elocuente”, dijo el músico sobre el corte de 1970

La siguiente canción en la lista fue “Bird on the Wire” de Leonard Cohen, sobre la cuál reflexionó:

“Leonard y Bob Dylan fueron los dos hombres que nos permitieron creer que había una conexión entre la poesía y las letras de las canciones. Esta canción es tan simple, tan conmovedora y brillante. La amo”.

Otros reconocidos intérpretes citados por Waters fueron Chet Baker (“My Funny Valentine”); Billie Holiday (“God Bless the Child”) y Ray Charles con “Georgia On My Mind”.

Hablando sobre el libro y objeto que le gustaría tener consigo si quedara varado en una isla desierta, el músico seleccionó All the Pretty Horses del autor estadounidense Cormac McCarthy, y en cuanto al objeto de lujo, eligió un piano. Escucha la conversación completa de Roger Waters en el programa Desert Islands Discs por aquí.