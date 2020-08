Por ahí decían que Jon Favreau iba exageradamente adelantado con ‘The Mandalorian’, tanto así que incluso no sólo la segunda temporada ya estaba terminada, sino la tres e incluso se rumoraba que hasta había ideas para la 4ta.

Sin embargo, el sitio We Got This Covered ha revelado que en efecto, esos sólo son rumores y que la producción de la segunda temporada bien podría estar más lenta de lo que pensábamos. Tanto así que incluso George Lucas se podría involucrar en el proyecto para mejorarlo.

¿Cómo? Según la fuente de WGTC, Favreau y Lucas han estado trabajando en nuevos personajes que se conectan a diversos arcos de las múltiples etapas de Star Wars.

Y mientras que los fans de ‘The Mandalorian‘ reciban esto como una buena noticia, sí cabe mencionar que hasta el momento, la serie ha ido marchando perfectamente sin George.