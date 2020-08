Para aquellos que no lo sabían, Adam Lambert es el actual vocalista de Queen, quien precisamente en este 2020 giraría junto a Brian May y Roger Taylor por todo el mundo para ofrecer no sólo una gira, sino todo un espectáculo necesario tras el éxito en taquilla de ‘Bohemian Rhapsody‘.

Sin embargo, todos sabemos qué sucedió: COVID-19. Y dado a que todos en el proyecto se quedaron emocionados y ansiosos por hacer más cosas en medio del encierro, ahora Queen y Adam Lambert liberará un nuevo álbum en vivo que recopilará los momentos más épicos de sus giras pasadas.

Planeado para lanzarse vía EMI el próximo 02 de octubre, el álbum ya puede ser pre-ordenado dando click aquí.

Pese a que hasta la fecha muchas personas no dan crédito a la presencia de Lambert en Queen, sobre todo por el protagonismo tan grande que parece tomar al ni siquiera “unirse” a la banda y ser más bien un ente aparte que coexiste con ellos, debemos decir que los shows que han subido demuestran porqué Brian May dio el visto bueno para que esto sucediera.

¿Dudas? Chequen esto por acá: