No existe plazo que no se cumpla, y el día de hoy, The Killers ha lanzado finalmente su sexto álbum de estudio, titulado Imploding the Mirage, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Después de tres años de espera, Imploding the Mirage se convierte en el sucesor del álbum Wonderful Wonderful de 2017, solo que en esta ocasión, el ahora trío tuvo que navegar contra corriente para lograr lanzar su nuevo disco, debido a la pandemia del Coronavirus.

Cabe señalar que The Killers han estado hablando de su nuevo álbum de estudio desde inicios de este 2020, con el estreno del primer sencillo titulado “Caution”.

Sin embargo, con la llegada del Coronavirus, Brandon Flowers y compañía se vieron obligados a modificar sus planes, situación que resultó en el retraso de su nuevo álbum en un par de ocasiones. ¡Te odiamos, COVID-19!

Pero bueno, casi medio año después, unos cuantos livestreams con fans y cuatro sencillos exitosamente publicados, finalmente podemos escuchar en forma el esperado nuevo álbum de The Killers. ¡Escúchalo a continuación!

The Killers – Imploding the Mirage