A través de un anuncio en redes sociales, los organizadores del festival Corona Capital Guadalajara anunciaron que la edición 2020 queda oficialmente cancelada, y en su lugar, el festival regresará el próximo año 2021.

En dicho comunicado, el festival expresa que “nos gusta ver a bandas, cantar sus canciones y abrazar a nuestros compañeros de festival sin límites”, y agregó que “tristemente, compartimos que decidimos posponer la edición 2020 al próximo año”.

La razón por la que el festival Corona Capital Guadalajara ha sido pospuesto para el próximo año no es más que la situación actual de la pandemia por el Coronavirus, la cual ha obligado a que, prácticamente, todos los conciertos y festivales del mundo entero sean cancelados o pospuestos.

Este año, el festival Corona Capital Guadalajara se iba a realizar el 12 y 13 de septiembre y habría sido encabezado por The Strokes y Kings of Leon, y el cartel también incluía nombres como Foals, Blondie, The Hives, Two Door Cinema Club, Death Cab for Cutie y muchos más.

En el siguiente anuncio, el festival comunica que todos los boletos adquiridos para la edición 2020 serán válidos para la edición 2021.