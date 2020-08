El día de ayer se hizo del conocimiento público que Britney Spears, quien actualmente tiene 38 años de edad; solicitó a un tribunal de California que la abogada Jodi Montogomery asumiera de manera permanente el papel de su tutora legal, luego de que la estrella pop no deseara más que su padre, Jamie Spears, siguiera a cargo del control de su bienestar y finanzas; actividad que ha realizado desde el 2008 luego del famoso y bien documentado colapso mental de la cantante.

Sin embargo, la ley no ha favorecido a Britney, pues el día de hoy (20 de agosto) se confirmó que Jamie Spears seguirá siendo el único conservador de su patrimonio, a pesar de que la cantante le pidió que renunciara al título.

El padre de Britney Spears se convirtió en su único tutor legal hace 12 años, luego de que se decidiera que la cantante no era capaz de cuidar de su propio bienestar, ni del de su patrimonio financiero que ha construido desde el inicio de su carrera, a los 17 años de edad. En 2019, Jamie Spears renunció a cierto grado de control debido a problemas de salud, dejando a Jodi Montgomery como su curadora temporal.

De acuerdo a documentos obtenidos por The New York Times, Britney “prefiere intensamente” seguir colaborando con el equipo de expertos financieros que están salvaguardando su patrimonio. No obstante, la audiencia de ayer (19 de agosto), reveló que el estado de la tutela de la artista actualmente permanece sin cambios.

Diversas fuentes le aseguraron a TMZ que “ciertos documentos legales deben presentarse antes de que sus preocupaciones lleguen a un juez, y eso no ha sucedido”. Ahora, el abogado de Britney, Samuel Ingham, tiene hasta el 18 de septiembre para presentar una petición formal después de que las cartas temporales de tutela se extendieran hasta el 1ro de febrero del 2021.

Dada la naturaleza hermética de la tutela de Britney bajo su padre; admiradores, amigos e incluso familia han lanzado el HT #FreeBritney, preocupados por el bienestar físico y emocional de la cantante. Al respecto, Jamie Spears comentó: