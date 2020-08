¿Algún día dejarán de haber cosas de Baby Yoda que no “necesites“? Probablemente no, y es que pese a que el tiempo ha pasado desde que The Mandalorian nos obsesionó con esta nueva cara del universo de Star Wars, el rush por el pequeño Yoda sigue a todo motor.

Y ahora que octubre se está acercando y sí, probablemente celebremos Halloween en alguna fiesta en Zoom, las ideas para trajes están comenzando a aflorar, Disney ha liberado una pequeña figura de Baby Yoda que va nada más y nada menos que en el hombro, haciéndolo así la pieza perfecta para disfrazarte de The Mandalorian y completar tu gigantesco fandom por la serie.

¿Lo quieres? Puede pedirlo a Entertainment Earth por $24.99 y recibirlo en septiembre (así que estás a tiempo para Halloween).

