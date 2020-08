Cortesía de A24, el nuevo proyecto cinematográfico de Sofía Coppola y Rashida Jones ha estrenado su primer trailer rumbo al gigantesco estreno de On the Rocks.

Ubicando a Bill Murray frente a las cámaras una vez más, Coppola nos muestra un vistazo de este increíble drama norteamericano en la que el personaje de Rashida Jones deberá recurrir a su padre (Bill Murray) para averiguar si su marido está teniendo un romance aparte.

On The Rocks, que fue escrita entre Sofía y Rashida gracias a la increíble conexión entre ambas creativas que ya en el pasado moldearon al personaje de Scarlett Johansson en Lost In Translation, representa un proyecto importante en la carrera de Coppola, pues nuevamente vuelve a capturar el punto más exacto de Bill como actor, explotando los elementos más propios de su persona para así implementarlos en este papel de “padre rico y playboy” junto a Rashida.

¿Y quién mejor que Bill Murray para interpretar a un viejo lobo de mar? ¡Checa por acá el trailer! La película se estrenará el próximo mes de octubre.