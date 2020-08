Nos encontramos en la recta final de agosto 2020, y como ya es costumbre, Netflix reveló todo el nuevo contenido que estará disponible en su plataforma a partir de septiembre. El catálogo se nutrirá con varias propuestas originales, así como con éxitos en taquilla que auguran buenos maratones para el mes que entra.

Nuevas series

El apartado de series contará con el estreno de la segunda temporada de uno de los contenidos originales más famosos entre la audiencia nacional: Las Crónicas del Taco 2, que ahonda en la fascinante cultura del platillo mexicano por excelencia. Disponible el 15 de septiembre, para festejar el mes patrio.

Otra serie que se sumará al inventario de originales de Netflix es The Ratched, la nueva serie de terror del creador de American Horror Story, Ryan Murphy, en donde lo veremos hacer mancuerna nuevamente con Sarah Paulson en el papel protagónico. Disponible el 18 de septiembre.

Otras series que se estrenarán en septiembre 2020:

Keeping up with the Kardashians, temporadas 3 y 4 – 1 de septiembre

Grey’s Anatomy, temporada 16 – 1 de septiembre

Lejos – 4 de septiembre

Organízate con el método The Home Edit – 9 de septiembre

Casi una duquesa – 11 de septiembre

Baby, temporada 3 – 16 de septiembre

Nuevas Películas

Tal y como se había adelantado, la película ganadora del Oscar, Parasite, aterrizará en el catálogo de Netflix inaugurando el mes de estrenos, pues estará disponible a partir del 1ro de septiembre.

Como parte de los contenidos originales, finalmente debutará The Devil All The Time, la película estelarizada por Tom Holland y Robert Pattinson; ambientada entre el final de la II Guerra Mundial y el principio de la intervención de los EE.UU. en Vietnam. Disponible el 16 de septiembre.

Otras películas que se estrenarán en septiembre 2020:

Pienso en el final – 4 de septiembre

The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono – 8 de septiembre

Corazón Loco – 9 de septiembre

Se busca papá – 11 de septiembre

El Practicante – 16 de septiembre

Lady Bird – 22 de septiembre

Enola Holmes – 23 de septiembre

Annabelle 2: La Creación

El Sorprendente Hombre Araña

La Niñera: Reina Letal

Amor Garantizado

Nuevos documentales y especiales

Los amantes de la cocina tendrán mucho nuevo contenido para ver, pues el apartado de especiales contará con el regreso de Jon Favreau y The Chef Show (24 de septiembre); así como el estreno de la séptima temporada de Chef’s Table: BBQ disponible el 2 de septiembre.

Otras documentales y especiales que se estrenarán en septiembre 2020:

La línea: la sombra del narco – 9 de septiembre

El dilemas de las redes sociales – 9 de septiembre

Challenger: el vuelo final – 16 de septiembre

El Papa Francisco: un hombre de palabra – 21 de septiembre

Familia de Media Noche

Nuevos Animes

Los fanáticos del anime también tendrán nuevas opciones para ver durante el mes de septiembre, siendo The Promised Neverland la propuestas más relevante.

Se trata de la adaptación del manga homónimo escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu. La historia gira en torno a un grupo de huérfanos en su aventura por escapar del orfanato que los mantiene cautivos. Disponible el 1ro de septiembre.

Otros animes que se estrenarán en septiembre 2020:

Memorias de Idhun – 10 de septiembre

Dragon’s Dogma – 17 de septiembre

Beyblade Burst Turbo, temporada 1

Nuevas películas y series infantiles

Por último, pero no menos importante, los más pequeños del hogar también tendrán su buena dosis de nuevos contenidos en Netflix para que disfruten al máximo antes de retomar sus actividades escolares.

El clásico de la pantalla grande, amado por chicos y grandes, Pollitos en Fuga, se sumará a la plataforma (aún sin fecha determinada). Otro clásico que también debutará con una nueva serie animada será Jurassic World: Camp Cretaceous, disponible el próximo 18 de septiembre.

Otros películas y series infantiles que se estrenarán en septiembre 2020: