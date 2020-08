Sin lugar a dudas, una de las películas más populares e instalada permanentemente en el gusto de la audiencia (particularmente en aquellos que tienen el corazón roto) es Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), la historia escrita por Charlie Kaufman y dirigida por Michel Gondry; que a pesar del paso del tiempo continua generando un vínculo especial entre los amantes no correspondidos, y cuyo singular final ha sido explicado.

Recientemente, el portal especializado CinemaBlend compartió un artículo re-visitando la historia de amor entre Clementine (Kate Winslet) y Joel (Jim Carrey), tratando de darle una explicación al emotivo final, en donde ambos personajes terminan el largometraje con un emotivo “Okey”.

🚨 Puede contener spoilers 🚨

La escena final, en donde los protagonistas intercambian un nervioso pero esperanzador “okey” indica que Joel y Clem deciden continuar con su tormentosa relación, a sabiendas de que terminarán odiándose y hartándose el uno del otro (otra vez).

Se trata de un final agridulce para la audiencia, pues la trama deja muy en claro que la pareja no estaba destinada “a ser”, obligados a cometer los mismos errores una y otra vez a pesar de borrar sus memorias; y sin embargo, están de acuerdo con eso. Su amor no está predestinado, pero los buenos tiempos fueron tan buenos, que no están dispuestos a renunciar a ellos.

Recordemos que el título de la película está inspirado en Eloisa to Abelard, poema de Alexander Pope sobre un amor imposible en el Siglo XIX, tal como el de Clem y Joel.