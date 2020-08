Sin lugar a dudas, “Killing in the Name” de Rage Against the Machine es una de las composiciones más poderosas e icónicas del rock, pues a pesar del paso del tiempo, se mantiene vigente y es acuñada por muchos como un himno en contra de la policía-Estado. Recientemente, el guitarrista Tom Morello participó como invitado del podcast Rolling Stone Music Now, y reveló algunos secretos con respecto al icónico sencillo.

Hablando directamente sobre la línea “Fuck you I don’t do what you tell me”, Morello aseguró que “es una declaración universal” y una de las “letras más brillantes” que ha compuesto Zack de la Rocha.

“Y para mí, se relaciona con [el abolicionista de finales de 1800] Frederick Douglass. Frederick Douglass dijo que el momento en el que se liberó no fue cuando se liberó físicamente de sus ataduras. Fue el momento en que el amo dijo: ‘sí’, y él dijo: ‘no’. Y esa es la esencia de ‘Vete a la mierda, no haré lo que me digas“; reveló el guitarrista, vinculando el motivo a los acontecimientos actuales en medio de escenas de manifestantes chocando con la policía y otros agentes del orden a través de los EE.UU.

Más adelante durante la charla, Morello hizo referencia al riff inmortal de “Killing In The Name”, confesando que Maynard James Keenan de Tool fue una gran influencia para su composición.

Resulta que James Keenan le enseñó a Tom Morello a ejecutar la afinación de guitarra “drop-D”, pues ambos músicos improvisaron juntos mientras RATM se encontraba en sus primeros días de formación; y Keenan recién había salido del grupo de punk rock Green Jellö.

Tiempo después, Morello se encontraba dando una lección de bajo cuando finalmente el aprendizaje que adquirió del líder de Tool surtió efecto.