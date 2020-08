El próximo 2 de octubre, Kid A, el cuarto material discográfico en la carrera de Radiohead cumplirá su 20 aniversario, y para festejarlo como es debido, se ha anunciado el lanzamiento de This Isn’t Happening: Radiohead’s ‘Kid A’ and The Beginning Of The 21st Century, un libro no oficial que profundizará en “las canciones, la historia, el legado y la mística de Kid A; y describirá la influencia y el impacto generalizados del álbum en la cultura” a principios de siglo.

La obra literaria es escrita por el crítico musical Steven Hyden (Uproxx), e implementa una mezcla de crítica, periodismo y comentarios personales, revisando hábilmente este enigmático y seductor LP e investigando las muchas formas en las que Kid A dio forma y presagió el futuro de la música.

Fue en enero de 1999 cuando Radiohead inició con las grabaciones de Kid A, sucesor del exitoso Ok Computer (1997), y del cual la crítica especializada y público en general tenía altas expectativas luego de que el conjunto inglés se convirtiera en uno de los actos de rock más reconocibles y exitosos del mundo. Sin embargo, pocos estaban preparados para el vuelco que Thom Yorke le daría al sonido de la agrupación, pues Kid A nunca estuvo pensado como un disco de rock, ni se asemejaba a sus antecesores.

Al final, produjeron un material que no solo fue una desviación total de su anterior sonido rock basado en guitarras, sino que fue el sonido de una nueva era y encarnó cambios generalizados catalizados por tecnologías emergentes que recién comenzaban a apoderarse de la cultura.

Radiohead no lanzó sencillos ni videos musicales para promover a Kid A y realizó muy pocas entrevistas y sesiones de fotos. En cambio, se convirtieron en uno de los primeros actos globales en utilizar Internet como herramienta de promoción; el álbum se hizo disponible a través de plataformas digitales, y se promocionó con cortometrajes animados e ilustraciones.

Compuesto por un total de 256 páginas, This Isn’t Happening: Radiohead’s ‘Kid A’ and the Beginning Of The 21st Century saldrá a la venta en formato físico el próximo 26 de octubre vía Hachette Books . Puedes pre-ordenar el tuyo a través de Amazon por $31 dólares más gastos de envío.