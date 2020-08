Puede que todo mundo ame a Scarlett Johansson por su increíble papel en ‘Lost In Translation‘, sí, pero el origen de dicho personaje y de toda la profundidad que envolvió al filme, proviene de nada más y nada menos que de la actriz Rashida Jones, quien en ese entonces se encontraba en sus jóvenes 20, y de la mano de Sofía Coppola, crearon esta increíble entidad.

Hoy, en pleno 2020, ambas jefazas vuelven a unirse para trabajar juntas en lo que el próximo mes de octubre nos presentará como ‘On the Rocks‘, un nuevo drama en el que Bill Murray aparecerá, y donde por primera vez Rashida Jones tuvo no sólo el lead creativo, sino también el papel principal.

La película estará disponible a través de Apple vía A24, a continuación puedes observar las primeras imágenes del filme.

¡Coppola, Murray y Rashida Jones juntos de nuevo! Esto sólo puede salir bien.