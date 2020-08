Es increíble ver cómo el verdadero lado obscuro en la historia de Star Wars, siempre fue el dinero.

Sucedió en el ’83 con el guión original de lo que sería ‘Revenge Of The Jedi‘ –según Lawrence Kasdan, co-escritor de la trilogía original de Star Wars–, el cual cambió a ‘Return Of The Jedi‘ cuando el estudio le comentó a Lucas que “terminar la trilogía con un Luke Skywalker malvado que asesina a su padre y se convierte en el nuevo emperador de la galaxia no vendería figuras de acción”, y parece estar sucediendo ahora en el 2020 tras el fracaso de ‘The Rise Of Skywalker‘.

Tras el increíble descontento de la gente por esta última trilogía, Disney parece estar decidido en volver a relanzar una trilogía enfocada en el jedi más importante de todos: Luke Skywalker.

Re-contando su historia y haciéndonos saber cómo fue su exilio, la franquicia podría dar un último paso al pasado con la única intención de resarcir el daño provocado en esta última y desastroza etapa creativa en la que de tres películas, no lograron cautivar a un sólo fan en una sola.

Ustedes qué opinan, ¿necesitamos más “intentos” ó es mejor seguir adelante con lo que siga en esta galaxia, muy, muy lejana?