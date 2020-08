Siempre ha sido bien sabido que Radiohead, desde hace ya más de dos décadas, ha estado adelantado a su época. Para millones de personas, sus lanzamientos usualmente marcan un antes un después en muchos aspectos, y no solo el musical, hablamos también del tecnológico.

Hace 13 años, en 2007, Thom Yorke y compañía pusieron de cabeza a toda la industria discográfica con el lanzamiento muy poco ortodoxo de su álbum In Rainbows: subiéndolo a Internet y permitiendo pagar lo que quisiéramos para descargarlo, incluso $0, gratis. Sobra decir el impacto que esta estrategia tuvo en toda la industria del entretenimiento.

En fin. Radiohead también aprovechó el lanzamiento del In Rainbows para conectar con sus fans de forma poco usual, al menos para aquella época, y fue a través de un webcast en vivo emitido el 9 de noviembre de 2007 para presentar, a distancia, su entonces nuevo y ahora aclamado álbum de estudio.

El webcast (palabra que corresponde a los hoy llamados livestreams) incluyó una interpretación íntegra del álbum In Rainbows y una que otra charla entre los integrantes de Radiohead, pero también incluyó una fina selección de covers, entre los cuales destacan “Unravel” de Björk, “Ceremony” de Joy Division y New Order y “The Headmaster Ritual” de The Smiths.

Y gracias a la magia de Internet, hoy podemos disfrutar de este mágico webcast en tiempos donde, de forma inadvertida, los conciertos en livestream son hoy nuestro pan de cada día. ¡Míralo completo a continuación!