Hace pocas semanas, supimos que Alemania organizará un concierto masivo en la ciudad de Leipzig, pero a diferencia de todos los conciertos que se han realizado en medio de la pandemia, éste cuenta con un detalle muy particular: el concierto tendrá el propósito de ayudar a científicos a entender cómo se propaga el Coronavirus en un evento con miles de personas.

Hoy, a pocos días de que se realice este experimento llamado Restart-19, surgió la noticia de que una mexicana formará parte del público que asistirá a este concierto, el cual espera un total de 4 mil personas.

Se trata de Moreli Paredes (@capitana_more), originaria de la Ciudad de México y que, con 25 años de edad, reside en Alemania como parte de un programa de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana.

En entrevista con la revista electrónica Chilango, Moreli Paredes compartió que es una fiel amante de los conciertos y festivales, y en cuanto se enteró del próximo concierto experimental en Leipzig, no dudó en aplicar para convertirse en uno de los voluntarios y asistentes.

Me metí a investigar un poco más sobre el proyecto y ya me di cuenta de que no se trata solamente de un concierto sino de un experimento.Me puse a leer las medidas de seguridad y se me hizo bastante lógico e interesante, así que me inscribí.

Moreli Paredes para Chilango.