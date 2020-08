Parecía que después del gigantesco éxito de ‘Avengers: Endgame’, simplemente los fans no dejarían de hablar de la película y el increíble cierre de esta etapa en el MCU.

Sin embargo, debemos de aceptar que con la pandemia y miles de sucesos más que han ocurrido en este 2020, se ha vuelto casi imposible mantenerse “relevantes” por más de una semana y hasta el MCU dejó de figurar.

Hasta hoy, claro está, y es que con el anuncio de que el infame Doctor Doom podría ser el villano principal de ‘Ant-Man 3’, no sólo nos han anunciado el regreso de Scott Lang a la pantalla grande como el relevo de Hank Pym, sino que además, una conexión que nos podría llevar a especular de ‘The Young Avengers‘.

Tal y como el sitio WeGotThisCovered lo reporta, la misma fuente que reveló el release de varias series en la plataforma de Disney+ (y que no se equivocó), ha revelado ahora que el guión de ‘Ant-Man 3‘ se está escribiendo y que en él, Dr. Doom aparece como el villano principal.

¿Sus intenciones? Tomar la partícula de Pym y utilizarla para beneficio de su país: Latveria, mismo que para muchos vive en una “dictadura” pero que para otros, representa el país más próspero, pacífico, seguro y futurista del mundo.

¿Y todo esto es seguro? No, todavía no. Y no es que sea porque la fuente “falle” o no tenga “bien su información”, sino porque el guión sigue escribiéndose y aún no se termina, por lo que en cuestión de segundos todo puede cambiar y quien sabe, en una de esas hasta lo sacan.

Pero lo que es seguro es que Doom ya está comenzando a dar pasos importantes en el MCU y “Ant-Man 3” bien podría ser el inicio.