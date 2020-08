View this post on Instagram

. ⚡️FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE⚡️ 配信アーティスト発表! フジロック過去のライブ映像のみならず、ROOKIE A GO-GO&サンボマスター撮り下ろしライブ映像、さらに電気グルーヴの新曲MVも初公開! いよいよ来週配信!お楽しみに♩ ………………………………………… PROGRAM ARTIST LINE UP!! Subscribe to the channel and check out details about the live stream before its too late! 公布直播演出艺人! 直播马上就要开始了,赶紧订阅FUJI ROCK的官方YouTube频道并check最新的演出情报吧! ………………………………………… <DAY1> Aug21 FRI Start 20:00〜 Aug22 SAT Start 9:00〜 *Repeat stream <DAY2> Aug22 SAT Start 18:00〜 Aug23 SUN Start 7:00〜 *Repeat stream <DAY3> Aug23 SUN Start 18:00〜 Aug24 MON Start 7:00〜 *Repeat stream More Info. >> link in bio @fujirock_jp #fujirock #fujirockfestival #フジロック #キープオンフジロック #KeepOnFujiRockin #YouTube