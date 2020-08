Después de varios días de espera, The Killers finalmente ha estrenado su nueva canción que tanto anunciaron desde que inició esta semana, y se trata de “Dying Breed”, el más reciente sencillo de su nuevo álbum de estudio titulado Imploding the Mirage.

En sus propias palabras, Brandon Flowers explica que “Dying Breed”está inspirada en su esposa Tana, en su recorrido como pareja y el futuro que les espera. De hecho, una línea de la canción se traduce, literalmente, como “estaré ahí cuando suba la marea, siempre seré tu guardaespaldas”.

Esta nueva canción de The Killers se suma a los sencillos “My Soul’s Warning”, “Caution” y “Fire In Bone”, y todos son parte de su próximo álbum de estudio Imploding the Mirage el cual estará disponible el próximo 21 de agosto.

¡Escucha “Dying Breed”, la nueva canción de The Killers a continuación!