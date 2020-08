Seguramente en más de una ocasión habrás visto algún capítulo de Ed, Edd y Eddy, de Bugs Bunny como parte de los Looney Tunes, Ben 10 y hasta animes como el de Naruto; pero definitivamente tu visión sobre estos y otros populares títulos cambiarán luego de que conozcas el contenido de MeatCanyon, un popular canal en YouTube (con 1.24 millones de suscriptores) que ofrece oscuras sátiras de tus programas favoritos.

La mente maestra detrás de MeatCanyon es Hunter Hancock, animador estadounidense quien desde hace más de 5 años realiza parodias de famosas figuras de la T.V y cine; pero con un particular toque de oscuridad y un humor negro difícil de entender para algunos espectadores.

Su animación más famosa se titula “When you wish on a star” y actualmente cosecha más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Se trata de un video breve, de apenas 46 segundos de duración, en donde podemos ver una parodia de Geppetto y Pinocchio, este último, decidiendo no esperar tanto tiempo para convertirse en un niño de verdad, y consumiendo el alma de su creador.

Recientemente, MeatCanyon sufrió un altercado legal con Warner Bros. luego de que se publicara “Wabbit Season”, video protagonizado por una retorcida versión de Bugs Bunny que exhibía comportamientos propios de un depredador sexual. A tan solo tres horas de su debut, la compañía trasnacional bajó el contenido de la plataforma, extendiéndole a MeatCanyon una advertencia por derechos de autor y reclamando legalmente el contenido.

Como respuesta, MeatCanyon publicó el video “RIP Wabbit Season”, en donde otros personajes dentro de los videos del canal como Ed, Edd y Eddy, Finn & Jake de Adveture Time o Courage de Courage the Cowardly Dog; realizaron un funeral para el video cancelado.

Si te gusta el humor ácido y las parodias con un toque de horror, entonces MeatCanyon tiene el contenido perfecto para ti. Navega su canal por aquí y síguelo a través de redes sociales por acá.