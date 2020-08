La compañía de videojuegos Neo Geo, famosa por darle vida a la icónica arcade de los años 90, ha encontrado una mina de oro en el segmento de los productos nostálgicos y hoy ha anunciado la nueva y espectacular arcade Neo Geo MVSX (Multi Video System X), ¡y sabes que la necesitas en tu casa!

La nueva Neo Geo MVSX (Multi Video System X) recreará el clásico gabinete con todo y su pantalla de 17″, y llegará en noviembre de este año. Además, vendrá con 50 títulos, entre los cuales están clásicos como Art of Fighting, King of Fighters, Metal Slug, Super Sidekicks y muchos más, muchos más. ¡Es imposible no sentir demasiada nostalgia!

La nueva Neo Geo MVSX vendrá en dos presentaciones. Podrás comprar únicamente la parte de arriba por solo $450 dólares, o podrás comprar el gabinete completo (incluyendo la parte de abajo, con todo y las ranuras para monedas) por solo $500 dólares (un poco más de $11 mil pesos mexicanos).

Conoce más de la nueva arcade retro de Neo Geo en el sitio oficial.