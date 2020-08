A más de 20 años del debut de SpongeBob SquarePants en la pantalla chica, finalmente los admiradores del icónico show animado recibirán una nueva serie derivada centrada en uno de los personajes más queridos por la audiencia: Patricio Estrella.

De acuerdo a lo informado por Deadline, el mejor amigo de Bob Esponja tendrá un spin-off titulado The Patrick Star Show, en donde la singular estrella de mar rosada conducirá su propio programa de entrevistas nocturno; un formato televisivo muy popular en los Estados Unidos, al estilo de The Larry Sanders Show y Comedy Bang Bang!

Contará con la aparición de miembros de la familia de Patricio, nuevos personajes del reparto, así como de figuras recurrentes del programa de T.V original. Actualmente hay 13 episodios planeados, con el equipo creativo de Bob Esponja a la cabeza del programa.

De momento, The Patrick Star Show todavía no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, pero no tendremos que esperar mucho para ver a nuestros personajes favoritos de Fondo de Bikini en acción. La próxima película CGI de la franquicia, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, recibirá un lanzamiento on demand en 2021, para ver a Keanu Reeves interpretar a un sabio llamado Sage desde la comodidad de tu sofá.

Recordemos que este no es el único proyecto derivado que el equipo detrás de Bob Esponja planea entregar a su nutrida base de fanáticos. En 2019 se anunció el lanzamiento de Kamp Koral, una serie precuela que seguirá las aventuras del pequeño Bob Esponja durante un campamento de verano.