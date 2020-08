El próximo mes de septiembre, Pearl Jam transmitirá en línea uno de sus dos icónicos conciertos conocidos como The Home Shows, los cuales se realizaron en Seattle, Washington (su ciudad de origen), en el mítico Safeco Field durante el mes de agosto de 2018.

Es bien sabido que ambos conciertos fueron un rotundo sold out y se convirtieron fácilmente en todo un hito para la banda, así como para miles de fans que viajaron de todas partes del mundo para hacer historia junto a Eddie Vedder y compañía.

Así pues, el próximo 4 de septiembre, en punto de las 7:00 pm MEX, Pearl Jam transmitirá el primero de los Home Shows a través de la plataforma de conciertos en vivo Nugs.net. La transmisión tendrá el formato de pay-per-view y el acceso al livestream tendrá un costo de $14.99 dólares (un poco más de $330 pesos mexicanos).

Cabe destacar que el concierto que Pearl Jam estrenará está conformado por un total de 33 canciones, con una duración total de 3 horas y 9 minutos.

El setlist, por supuesto, está lleno de los mejores clásicos y las mejores rarezas de Pearl Jam e incluye también una serie de covers épicos, como “Comfortably Numb” de Pink Floyd, “I’ve Got a Feeling” de The Beatles, “Rockin’ in the Free World” de Neil Young, entre otros.

¡Así que ya lo sabes, marca tu calendario y pon tu alarma porque se avecina nuevo concierto en livestream de Pearl Jam!