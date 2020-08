A seis años del lamentable fallecimiento de Robin Williams se ha anunciado el lanzamiento de Robin’s Wish, un nuevo documental que profundizará en los últimos días del exitoso actor y comediante antes de que se quitará la vida un 11 de agosto del 2014 en su residencia de Paradise Cay, California.

La pieza documental, dirigida por Tylor Norwood (Paper Tigers), cuenta con todo el apoyo de Susan Schneider, viuda de Williams, e incluye entrevistas con amigos y familiares del actor así como de personas con las que trabajó hacia el final de su vida incluido Shawn Levy, director de la trilogía Una Noche en el Museo, que fue uno de sus últimos proyectos en la pantalla grande.

“Armado con el nombre de una enfermedad cerebral de la que nunca había oído hablar, me propuse una misión para comprenderla, y eso me llevó por mi camino no elegido de defensa “, dijo Susan Schneider Williams a través de un comunicado oficial.

“Con la ayuda invaluable de los principales expertos médicos, vi que lo que Robin y yo habíamos pasado finalmente tenía sentido: nuestra experiencia coincidía con la ciencia. Y lo que descubrí en el camino fue más grande que yo y más grande que Robin. La historia completa fue revelada durante la realización de esta película y contiene la verdad que Robin y yo estábamos buscando “.