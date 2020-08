La guerra de las plataformas de streaming tomó un giro inesperado este año, y es que debido a la pandemia del Coronavirus, millones de personas han cambiado el cine por el contenido on demand a través de servicios como Netflix, Prime Video, Hulu y Disney+.

Y justo, hablando de éste último, la semana pasada se dio a conocer que la nueva plataforma de streaming de Disney ha logrado rebasar los 60 millones de suscriptores, un número que, sin duda alguna, estaría poniendo a temblar a sus contrincantes, en especial a Netflix.

Bien, pues en medio de este contexto, el sitio Tomazatos, a través de la compañía Parrot Analytics, ha revelado que la serie The Mandalorian (el spin-off de Star Wars que dio vida al entrañable personaje “Baby Yoda”) es hoy la serie original más popular de todos los servicios de streaming.

Los criterios utilizados para llegar a esta conclusión no solo fueron el número de reproducciones o el tiempo de streaming de la serie, sino que el estudio realizado por Parrot Analytics consideró también el crecimiento que la serie le dio a la plataforma de Disney+ en su primera semana de estreno, el cual repuntó hasta un 55% por arriba de cualquier otro estreno original de todas las plataformas.

Esto se traduce en que The Mandalorian ha generado más expectativa que cualquier otra serie original, misma que se traduce no solo en reproducciones de la base de suscriptores de Disney+, sino que logró captar más público con mucho más valor para la plataforma.

Algunas series que han provocado el mismo fenómeno para otros servicios, como Netflix, son DARK, Stranger Things, The Umbrella Academy y, en el caso de Prime Video, The Boys. Sin embargo, ninguna de estas series ha logrado dar un empuje similar al que The Mandalorian le dio a Disney+.

Aprovechando la nota, te recordamos que la segunda temporada de The Mandalorian se estrenará en octubre próximo.