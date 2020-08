Puede que System Of a Down no vaya a liberar música nueva en ningún momento cercano, sin embargo, sus integrantes han hecho un buen trabajo al independizarse de sus compañeros de banda y realizar proyectos alternos como la carrera solista de Serj Tankian ó los efímeros releases de Daron Malakian.

Y curiosamente hoy, después de darnos cuenta que tanto Serj como Daron siempre han tenido esta clase de “protagonismo”, es ahora Shavo -bajista de la banda- quien nos sorprende con un nuevo proyecto titulado North Kingsley.

La banda que fue fundada junto a Saro Paparian y Ray Hawthorne, se encuentra de estreno con un sencillo titulado “Like That?”, mismo que denota un serio acercamiento a las viejas raíces del nu-metal, pero que se actualiza muchísimo más con un concepto de producción que fusiona los sampleos con el aspecto instrumental, que presume de las obvias influencias metaleras de Shavo, sin dejar de lado por supuesto la velocidad lírica y de pronunciación de los proyectos que tanto le han influenciado.

Puede que no suene “nuevo“, pero sí es interesante, sobre todo si consideramos que esto trae una influencia directa de lo que estaba sonando en el underground de Los Ángeles pre-pandemia.

¡Escucha por acá su nuevo sencillo!