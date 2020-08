Sin lugar a dudas, una de las industrias más afectadas por la pandemia del Coronavirus ha sido la cinematográfica, la cual, ha tenido que adaptarse a las reglas de esta nueva normalidad para poder seguir operando, al tiempo que procura el bienestar de sus clientes. Es así que los autocinemas, bastante populares en la década de los sesenta, han tomado un segundo aire convirtiéndose en la fuente de entretenimiento más segura que hay en esta etapa de contingencia sanitaria.

Conforme los días van pasando, la oferta de autocinemas se multiplica, y ahora le toca el turno a Cinemex, quienes definitivamente tienen bastante experiencia en el campo del cine y han decidido llevarla hasta la comodidad de tu automóvil.

Cinemex, en alianza con Open Air Mx, han instalado un nuevo autocinema en las inmediaciones de la Arena Ciudad de México, al norte de la metrópoli. Proyectarán clásicos de ayer y hoy que podrás disfrutar en compañía de toda tu familia, y lo mejor de todo, sin arriesgar su bienestar.

La tarifa es de $334 pesos por automóvil, con un límite de 5 personas y 6 en el caso de camionetas. No se permite la entrada al recinto con alimentos o bebidas, y se recomienda llegar con 30 minutos de anticipación.

Este viernes 7 de agosto las funciones arrancan con The Lego Batman Movie, Charlie and the Chocolate Factory, Bumblebee y Annabelle: Creation; mientras que el sábado 8 de agosto se proyectarán Shazam, Space Jam y A Star is Born. Puedes comprar tus boletos por aquí.