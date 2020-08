El pasado 31 de julio, Netflix estrenó la segunda y muy esperada temporada de The Umbrella Academy, la serie de superhéroes inspirada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá; que ha tenido una aceptación sin precedentes entre la audiencia de la popular plataforma de streaming. Tan solo su primera entrega fue vista por 45 millones de personas, y se espera que la segunda temporada tenga un rating similar.

Por supuesto, la plataforma está más que dispuesta en aprovechar la popularidad de la serie mientras tenga la oportunidad, y de acuerdo al director de la misma, Steve Blackman, podrían desarrollar una serie derivada centrada en el personaje de Klaus (Robert Sheenan) y algún otro miembro de la academia.

“Creo que Klaus y Ben (Justin H. Min), o Klaus y Diego (David Castañeda), cualquiera de ellos, para mí, serían maravillosos spin-offs. Creo que podría hacer una serie limitada con ellos, de cuatro o seis episodios, y sería genial”. “(…) Si hay un apetito por eso, creo que los actores estarían dispuestos a hacerlo, y todos lo estaríamos. Porque a todos nos encanta trabajar juntos”,

Recordemos que previo al estreno de The Umbrella Academy 2, Dark Horse Comics anunció el lanzamiento de “You Look Like Death”, un cómic precuela protagonizado por el mismísimo Klaus, así que Netflix tendría mucho material para poder trabajar una nueva serie.