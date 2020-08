Charlie Kaufman, el famoso cineasta que ayudó a realizar películas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich y Anomalisa, está de regreso con una nueva película terror llamada I’m Thinking of Ending Things, y hoy llegó su primer trailer oficial.

I’m Thinking of Ending Things está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Iain Reid, y cuenta la historia de una pareja que sale viaje a la casa de campo donde viven los papás del novio, mientras que la novia piensa en terminar la relación durante la vacación.

La historia dará un giro cuando la novia se encuentre varada en dicha casa de campo con pocas posibilidades de escapar, solo para convertirse en una horrible pesadilla llena de secretos familiares.

La cinta es protagonizada por Jesse Plemons y Jessie Buckley, quienes interpretan a la joven pareja, mientras que Toni Collette (sí, la actriz de Hereditary) y David Thewlis interpretan a los papás del novio.

I’m Thinking of Ending Things llegará a Netflix el próximo 4 de septiembre y abajo puedes ver el escalofriante avance.