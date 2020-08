Alanis Morissette lanzó hace pocos días Such Pretty Forks in the Road, su noveno álbum de estudio, pero más importante que eso, se trata del primer disco que la reconocida música y cantante lanza en ocho años.

Así que para continuación con los trabajos de promoción del álbum, Alanis Morissette nos ha compartido el video oficial de “Ablaze”, su nuevo y emotivo sencillo con el cual la artista nos da un detallado vistazo a su vida en familia y, con una gran edición, nos transmite lo importante que es estar unidos en estos tiempos de familia.

Y, de hecho, originalmente Alanis Morissette se inspiró en sus hijos para componer la canción “Ablaze”, quienes, en sus palabras, “le dan la fuerza y energía que necesita para vivir cada día”.

Mira el nuevo video de Alanis Morissette a continuación. Such Pretty Forks in the Road ya está disponible en todas las plataformas de streaming.