Hay cosas que 100% necesitas para vivir: agua, comida, amor, seguridad, etc. Pero, ¿vale la pena tener todas esas cosas si no tienes -por ejemplo- una macetita de Baby Yoda? Yo creo que no.

Ahora por $15.92 dólares, el sitio Box Lunch ha puesto disponible a esta macetita de cerámica con la forma de Baby Yoda y la cápsula que lo protege en el principio de “The Mandalorian“.

La serie que está próxima a estrenar su segunda temporada, ha tenido tal éxito gracias a este pequeño personaje, que incluso ya se está escribiendo una tercera entrega.

Y antes de que las ansias te ganen con suposiciones de qué es lo que sucederá en el futuro de este dúo tan particular, puedes ir adquiriendo esta macetita para demostrar que la fuerza está contigo (y también un fanatismo muy exacerbado por Baby Yoda).

¡Adquiérela aquí!