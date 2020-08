El líder y vocalista de Slipknot, Corey Taylor, se ha enfocado tanto al desarrollo de su primer proyecto solista que, aparentemente, se ha encontrado a sí mismo como músico, compositor y persona dentro del estudio.

¿Por qué tanto así? Tras ofrecer una entrevista al medio Kerrang!, Taylor confesó que por primera vez en años, su música ha prescindido de los “trucos de estudio” y la “magia de la producción”; misma que hace que las bandas de “rock“, “punk” y “metal“, suenen tan diferentes en vivo a como suenan en el disco.

Y es precisamente de esas declaraciones, que Corey ha tocado el sensible pero no menos gastado tema de si el rock está “vivo ó no“. ¿Y cuál fue su respuesta?

“Está bien, está bien que el género esté muerto, pero el rock sigue siendo jodidamente asombroso, así que supérense ustedes mismos”. Corey Taylor al hablar de “CMFT”, su próximo sencillo solista.

La realidad es que Corey no se equivoca: una cosa es una cosa y otra cosa es otra, pero el rock n’ roll como género simplemente sigue siendo hermoso. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que el rock no ha muerto como sonido, solamente ya no es rentable como negocio, ó no al menos tanto como lo es la electrónica, el trap o el reaggetón.

¡Y no pasa nada! Hay tendencias, hay nuevas generaciones y hay nuevas maneras de percibir a la música. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Esperar con paciencia a que alguna nueva generación reconecte con esos sonidos, esas vibraciones, y el rock volverá a vencer.