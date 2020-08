Recientemente, el conjunto de indie rock Arcade Fire celebró – desde el confinamiento- el décimo aniversario de The Suburbs, tercer material discográfico en su trayectoria, y considerado por muchos como la epítome creativa de la banda canadiense. Después de él, dos álbumes más fueron lanzados, Reflektor (2013) y Everything Now (2017), y fue con el primero de ellos que Arcade Fire regresó a territorio nacional como acto estelar del Festival Vive Latino 2014, espectáculo que siempre vale la pena revivir por su calidad musical y energía escénica.

Aquella noche de marzo, más de 10 músicos liderados por Win Butler subieron al escenario de Vive Latino para ofrecer un setlist de 17 temas que arrancó con el sencillo homónimo de Reflektor. Por supuesto, el show estuvo dominado por cortes promocionales tales como “Flashbulb Eyes”, “Here Comes The Night Time”, “Joan of Arc” o “Afterlife”, además de los clásicos de su discografía como “The Suburbs”, “Rebellion (Lies)” o “No Cars Go”.

Hacía el final del show, que se extendió por espacio de 90 minutos, la agrupación se dio el lujo de re-versionar “Esta Luz Nunca Se Apagará”, que a su vez es un cover del español Mikel Erentxun al clásico “There Is a Light That Never Goes Out” de The Smiths.

Arcade Fire se encargó de ponerle punto final a las actividades de la segunda jornada de Vive Latino 2014 con “Wake Up”, frente a las más de 60 mil personas que ansiaban el regreso del conjunto canadiense a tres años de su última visita a México. Disfruta de aquel memorable espectáculo a continuación.