¡Buenas noticias para los fanáticos de Baby Yoda! Sin importar los efectos negativos que el COVID-19 ha propiciado en el mundo del entretenimiento, el debut de la segunda temporada de The Mandalorian sigue en pie para el próximo mes de octubre, de acuerdo a lo informado por el CEO de Disney, Bob Chapek.

Y es que no todas las producciones de la compañía corrieron con la misma suerte. Las series derivadas del Universo Cinematográfico de Marvel, como The Falcon and The Winter Soldier (que debía de haberse estrenado este mes), WandaVision y Loki, sufrieron importantes retrasos en su producción debido a las medidas de confinamiento y se especula que no debutarán, como mínimo, hasta el 2021.

Sin embargo, la segunda entrega de The Mandalorian logró completar la mayor parte de su producción previo al estallido de la pandemia, y durante los meses de encierro, los animadores de Disney han logrado completar el trabajo de CGI desde sus hogares.

Con dos meses por delante para la llegada del show, es muy probable que en breve tengamos un avance oficial The Mandalorian 2; que de acuerdo a informes previos, sumará a su reparto a Michael Biehn en el papel de un nuevo cazarecompensas, a Rosario Dawson como Ahsoka Tano y el tan esperado regreso de Boba Fett. Además, profundizará en el villano Moff Gideon, interpretado por Giancarlo Esposito, y el legendario Darksaber.