A poco más de un año de haber lanzado el primer lote de figuras inspiradas en los episodios de Halloween de Los Simpson; la compañía Funko Pop! ha revelado una segunda ola de estas codiciadas figurillas, que deberán de estar disponibles durante el próximo mes de octubre.

Para este nuevo conjunto se han seleccionado 10 personajes de los ya icónicos especiales ‘La Casita del Terror‘, que año con año ofrecen tres espeluznantes mini-historias en la víspera de Halloween para todos los fanáticos de la familia de Springfield.

Los muy solicitados Devil Flanders y Donut Head Homer ya estarán disponibles en este nuevo lanzamiento de Funko Pop!, además de otras figuras como Witch Marge, Zombie Bart y Vampire Krusty.

La preventa de la nueva colección entre Funko Pop! y Los Simpsons ya está disponible a través de sitios como Pop In A Box y Amazon con un costo de $13 dólares por pieza más gastos de envío. Por supuesto, se espera que la colaboración se agote rápidamente, así que es un buen momento para que selecciones a tus favoritos.

Los Simpson han estado produciendo episodios de La Casita del Terror todos los años desde su segunda temporada de 1990. El especial de este año, La Casita del Terror XXXI, se emitirá el 25 de octubre, con el episodio parodiando a Toy Story, Spider-Man: Into the Spider-Verse y Be Kind Rewind.