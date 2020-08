Metallica ha estrenado un tercer corte de su próximo álbum en vivo el cual fue grabado durante los conciertos con la orquesta sinfónica de San Francisco, mismos que ocurrieron en septiembre pasado.

El nuevo álbum S&M2 llegará el próximo 28 de agosto como un mega box set que incluirá el álbum en formato de disco de vinilo así como en Blu-ray en 4K UHD, y vendrá también con un libro con fotografías de los conciertos, un póster conmemorativo, cinco plumillas de guitarra y un fragmento de las partituras de la música.

Así que, para calentar motores, Metallica compartió hoy el video de “Moth Into Flame” con la San Francisco Symphony, el cual se une a los videos previamente estrenados de “Nothing Else Matters” y “All Within My Hands”. ¡Abajo lo puedes ver!

El nuevo álbum sinfónico de Metallica lo puedes pre-ordenar directamente en el sitio oficial de la banda.