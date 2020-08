A través de Entertainment Weekly se han dado a conocer las primeras imágenes oficiales de The Devil All The Time, la nueva película que se agregará al catálogo de Netflix el próximo 16 de septiembre, y que cuenta con un reparto de lujo conformado por Tom Holland, Robert Pattinson, Jason Clarke, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, entre otros.

El largometraje es una adaptación de la novela homónima del 2011 escrita por Donald Ray Pollock, y que de acuerdo al director de la cinta, Antonio Campos (Martha Marcy May Marlene), “se trata de una historia coral ambientada entre el final de la II Guerra Mundial y el principio de la intervención de América en Vietnam, en la que se cruzan las vidas de un grupo de personajes diferentes”.

Por su parte, Tom Holland interpreta al personaje principal, Arvin Russell, en su versión adulta, mientras que Michael Banks Repeta lo hace en el tramo de su infancia. Al respecto de este nuevo desafío en su carrera actoral, el también intérprete de Spider-Man para el UCM le dijo a la publicación estadounidense.

“Supongo que el desafío fue hacer un acento diferente, interpretar al niño rural, una película de época, un nuevo director. Todo cumplió los requisitos para mí”

La novela fue adaptada a la pantalla grande por el mismo Campos en compañía de su hermano Paulo, y confesó que se trató de una tarea titánica ya que había mucho material útil, y es gran fanático del género noir y gótico sureño. El largometraje fue filmado en Alabama – a pesar de que la historia está ambientada en Ohio– lo que también representó un desafío para la producción.

Además de los antes mencionados, también actúan Riley Keough, Sebastian Stan, Haley Bennett y Eliza Scanlen.