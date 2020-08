Uno podría creer que alguien tan importante y con referencias musicales tan puntuales como Corey Taylor; líder de Slipknot y de Stone Sour, jamás consideraría incluir en su setlist el cover a un tema infantil, ¡pero vaya que nos ha dado la sorpresa!, pues el intérprete de 46 años de edad lo ha hecho múltiples veces, dejado en claro que es acérrimo fanático de Bob Esponja.

Una de las reversiones más famosas al tema de apertura de Bob Esponja por parte del vocalista de Slipknot sucedió en 2011 en Orlando, Florida, durante un set acústico que el cantante ofreció bajo el pseudónimo CMFT (Corey Mother Fucking Taylor). Ahí, la alegre canción del personaje amarillo resonó entre otras reimaginaciones como “Outsider” de Ramones, “Down In a Hole” de Alice in Chains o “With or Without You” de U2.

Y es que aunque pareciera que los amantes del metal no tienen ni el más mínimo interés en la popular caricatura de Nickelodeon, lo cierto es que los fanáticos de Corey Taylor jamás tienen suficiente de su cover a Bob Esponja, y lo piden a gritos cada que tienen la oportunidad.

Lo hizo también en agosto del 2011, pero en esta ocasión decidió llevarlo a otro nivel haciéndose acompañar por un coro de niños con la intención de recaudar fondos para instituciones educativas en los Estados Unidos.

Al parecer, el cover al tema principal de Bob Esponja llegó para quedarse permanentemente en la lista de canciones a tocar por parte del metalhead estadounidense, quien nos demuestra que no hay edad para rendirle homenaje a nuestros ídolos favoritos.