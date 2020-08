Si eres productor de Hollywood y quieres hacer una épica película de acción, sin duda vas a pensar en Keanu Reeves para que sea el protagonista de tu historia, así como para garantizar el éxito en taquilla de tu próxima cinta.

Tal vez tú no, ni nosotros tengamos millones de dólares para contratar los servicios de Keanu Reeves, pero alguien en Hollywood sí los tiene hoy, y es que el sitio We Got This Covered ha compartido el rumor de que el actor de Matrix y John Wick podría ser el protagonista de una nueva película de Ghost Rider.

Según lo reportado por WGTC, Keanu Reeves estaría en vísperas de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel y lo haría de la mano del actor Ryan Reynolds, quien también aparecería en la nueva cinta de Ghost Rider como el entrañable personaje Deadpool.

Estos rumores coinciden con un reporte de hace algunos meses, el cual revelaba que Deadpool podría regresar al MCU para una película aún sin confirmar, y también complementan los primeros detalles surgidos sobre una posible nueva película de Ghost Rider.

Ghost Rider debutó en el cine en 2007 con Nicolas Cage como el vengador fantasma, papel que repitió en para una secuela estrenada en 2011. En 2013, los derechos de Ghost Rider pasaron a Marvel y desde entonces se ha especulado sobre una posible nueva película de este oscuro personaje, solo que no se sabe si sería un reboot, una secuela o una nueva historia.