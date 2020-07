The Jaded Hearts Club es el nombre de este súper proyecto que alberga a integrantes de bandas como Blur, Muse, Jet, The Zutons y hasta The Last Shadow Puppets.

Con la participación de Nic Cester, Graham Coxon, Matt Bellamy, Miles Kane, Sean Payne y Jamie Davis, esta banda se creó en 2017 cuando Davis reclutó a varios amigos para formar a una banda “tributo a The Beatles” en su fiesta de cumpleaños.

Lo que comenzó como un juego, ahora es un proyecto bastante formal que el día de hoy nos presenta dos nuevos sencillos –que en realidad son dos covers– rumbo al estreno de su álbum debut.

“We’ll Meet Again” y “Reach Out (I’ll Be There)” llegan como un preludio a You’ve Always Been Here, la placa en la que están trabajando a la distancia durante esta cuarentena, y que se planea estrenar este 02 de octubre vía Helium-3/BMG/Infectious Music.

¿A qué suena The Jaded Hearts Club? ¡Dale una escuchada por acá!