El pasado 3 de julio, y de manera casi inadvertida, se estrenó a través de plataformas digitales Ouvrez Le Chien, un nuevo material en directo de David Bowie grabado en el Anfiteatro Starplex Coca-Cola de Dallas, Texas, en un momento en que la popularidad de Bowie en los Estados Unidos estaba en un punto extremadamente bajo durante el año de 1995.

El espectáculo formó parte del Dissonance Tour, la gira de 26 fechas de Nine Inch Nail en favor de The Downward Spiral, su segundo material de estudio; que claro está, contrastaba enormemente con el show ofrecido por David Bowie, el cual, no fue muy bien acogido entre los jóvenes y alternativos fanáticos de Trent Reznor y compañía.

“Gran parte del público conocía a Bowie porque sabían la versión de Nirvana de ‘The Man Who Sold The World'”, confesó el bajista de David Bowie, Gail Ann Dorsey, a Rolling Stone en 2016. “Me pareció gracioso. Tocamos casi todo el disco de Outside en ese momento. Ni siquiera yo estaba seguro de que me gustara al principio”.

A pesar del poco interés y de la pobre recepción del público, Nine Inch Nails no pudo concebir la idea de que su héroe tocara antes que ellos; así que decidieron incluir una banda más en el espectáculo (Prick), para que ellos fueran los teloneros del titán británico.

Uno de los aspectos más destacados del set de David Bowie fue “Teenage Wildlife”, corte perteneciente a Scary Monsters (And Super Creeps) de 1980. Se dice que cuando el artista escribió la canción se encontraba bastante a la defensiva dado que su trabajo anterior, Lodger de 1979, había tenido un rendimiento comercial inferior culpando a la escena del New Wave por ello. Según múltiples informes, estaba particularmente preocupado por el surgimiento de Gary Numan cuyo LP de 1979, The Pleasure Principle, hizo que algunos críticos lo aclamaran como el “nuevo Bowie”.

Quince años después, el desencanto de Bowie aún era palpable y su interpretación de “Teenage Wildlife” aquel invierno de 1995 ha sido una de las más enérgicas. La siguiente actuación corresponde al show ofrecido en Birmingham, Inglaterra, de donde se extrajeron los dos bonus tracks de Ouvrez Le Chien, “Moonage Daydream” y “Under Pressure”.