Hace 25 años, Sony revolucionó la manera en la que los videojuegos eran percibidos no solamente a nivel “consolas“, sino también a nivel cultura pop, diseño, relevancia e importancia como objeto fundamental en un hogar.

Hace 25 años se creó el PlayStation, y desde el momento en el que le vimos ese terrorífico primer demo –en el cual los desarrolladores presumían los gráficos de su nuevo invento con un render de un T-Rex–, hasta hoy que nos encontramos listos para conocer las buenas nuevas del release del PS5, PlayStation ha pasado a la historia como “LA” consola que vendió billones de copias y que hasta la fecha, ha moldeado el estilo de vida de los gamers a nivel mundial.

¡Y esa historia ahora tendrá un documental! Producido por los estudios Racious Films, y con la participación de ídolos del PS como lo son Hideo Kojima, Shinji Mikami, Fumito Ueda y Hideki Kamiya, el documental que lleva por nombre From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, se estrenará este próximo 07 de septiembre en iTunes & Amazon Prime, para luego hacer lo propio en Netflix a finales del año.

Checa por acá el trailer y aventúrate en los pasillos de esta histórica consola que este 2020 cumplirá 25 años.