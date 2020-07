A través de su representante legal, The Killers ha emitido un comunicado en torno a las declaraciones hechas por Chez Cherrie, una ex-ingeniera de audio de la agrupación liderada por Brandon Flowers, y quien a través de una desgarradora entrada en un blog personal relató el comportamiento abusivo y misógino que algunos miembros de la banda, así como de su staff de trabajo, tuvieron hacía sus fanáticas durante la gira del 2009 que ofrecieron en favor de Day & Age, el tercer material de estudio en su carrera.

“La historia de esta persona es espantosa, y si bien The Killers no tiene el mismo equipo de gira en 2020 que tenían anteriormente en su carrera, llevarán a cabo una investigación exhaustiva sobre el personal de la gira pasada y presente”.

Chez Cherrie es una ingeniera de audio que fue contratada por un proveedor externo para trabajar con The Killers en la gira que ofrecieron por los Estados Unidos en 2009. Siendo la única mujer de todo el equipo de trabajo, pronto comenzó a darse cuenta de las actitudes machistas y abusivas que sus compañeros tenían hacia otras mujeres, especialmente, con las groupies de la banda.

Cherrie dijo que originalmente escribió una publicación que detallaba las acusaciones para el sitio web Sound Girls en 2015, pero los editores se negaron a publicarlo. Más tarde lo publicó ella misma en un blog personal en 2018, pero sin mencionar a The Killers por su nombre. Ayer por la noche, Cherrie recirculó la publicación en Twitter, esta vez con un contexto agregado, señalando que la banda en cuestión era The Killers.

“El momento que me mató, y todavía me persigue hasta el día de hoy, fue un concierto en The Eagles Ballroom en Milwaukee. El espectáculo fue emocionante y estábamos a la mitad de nuestra carga cuando el ingeniero de FOH llamó por radio y dijo: “Hola chicos, hay una chica en el vestidor A. Pongan su nombre en la lista afuera de la puerta con su canal de radio y te llamaremos cuando sea tu turno”

” (…) Cuando el autobús ya iba de salida, un tipo de seguridad vino corriendo a nosotros. Detuvo al conductor y nuestro FOH abrió la puerta para ver qué quería. El tipo dijo, y nunca olvidaré este momento porque una parte de mí murió esa noche: “Esa chica en el vestuario A está desmayada y desnuda. ¿Alguien va a cuidarla? ¿Tiene un número de un amigo o alguien a quien podamos llamar?, El FOH solo sacudió la cabeza mientras los otros chicos en el autobús se reían.