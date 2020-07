Durante este periodo de cuarentena extendida debido a la contingencia por el Coronavirus, el Salón de la Fama del Rock and Roll ha mantenido entretenidos a todos los fanáticos de la música subiendo su vasto archivo a YouTube; y ahora, la organización ha hecho disponibles varios videos de ceremonias de inducción pasadas, que incluyen las actuaciones en directo de Nirvana, Pink Floyd, RUSH, Bruce Springsteen y Peter Gabriel.

A través de una serie de videos gratuitos, podrás disfrutar de la actuación de los miembros sobrevivientes de Nirvana acompañados de St. Vincent ofreciendo el clásico “Lithium”; David Gilmour y Richard Wright de Pink Floyd junto a Billy Corgan de Smashing Pumpkins con “Wish You Were Here”; RUSH interpretando “Tom Sawyer”, “Spirit of Radio” y “2112: Overture”, este último con Foo Fighters; Bruce Springsteen y Bob Dylan uniendo fuerzas para “Forever Young”; y Peter Gabriel cantando “Digging in the Dirt”.

El archivo de YouTube del Salón de la Fama del Rock and Roll también incluye clips de Talking Heads, Neil Young, Prince, Led Zeppelin, The Stooges y más. En total, hasta ahora se han subido más de 200 videos y se agregan nuevos clips cada semana.