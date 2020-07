Puede que los medios norteamericanos ya pinten otro panorama en sus noticieros: albercas públicas y playas abiertas en medio de la pandemia, discursos forzados y promesas de grandeza cortesía de Trump, y hasta visitas de nuestro presidente para llegar a “acuerdos” con los EE.UU.

Pero la realidad es otra: en Norteamérica las protestas lideradas por el movimiento “Black Lives Matter” y ANTIFA en contra de la brutalidad policiaca y el racismo implícito en los departamentos de policía, siguen y seguirán. ¿Un ejemplo? La ciudad de Portland.

Recientemente el movimiento que actualmente busca cortar los fondos económicos a los departamentos de policía en todo el país, mantuvo una imponente línea de defensas en las calles de dicha ciudad frente a elementos policiacos altamente armados y con equipo anti-protestas.

¿El resultado de este choque? Los manifestantes acorralando a los policías en una esquina en la que tras contenerlos, terminaron cantándoles frente a frente un himno de rebeldía y revolución: “Killing In The Name Of” de Rage Against The Machine.

los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor no se quedarán impunes