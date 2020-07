Probablemente una de las series más importantes que HBO ha producido en el ámbito de cómics y súper héroes en los últimos 10 años ha sido ‘Watchmen‘, proyecto que da seguimiento a los sucesos de la película original liberada en 2009.

Dentro de todas las aristas que hacen de esta una gran serie, está el soundtrack a cargo de nada más y nada menos que Trent Reznor y Atticus Ross, quienes además de haber gozado de una completa libertad creativa para el proyecto, ahora han sido nominados dos veces para los premios Emmy.

Colocados en las secciones de Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or Special (Original Dramatic Score) por su participación en el episodio “It’s Summer and We’re Running Out of Ice”, así como en la de Outstanding Original Music And Lyrics category por su track “The Way It Used To Be” en el episodio “This Extraordinary Being”, la dupla de Nine Inch Nails vuelve a acariciar la posibilidad de obtener un reconocimiento importante por la increíble labor que hacen fuera de los escenarios cuando no están girando por el mundo con su legendario proyecto.

Y si bien el 2020 todavía no ha acabdao y NIN bien podría sorprendernos con algo más todavía, de momento es preciso ya no exigirles tanto a ambos y solamente celebrarles el hecho de que una vez más, Trent & Atticus demostraron su genialidad musical hasta en la pantalla chica.