La batalla entre Netflix y HBO por coronarse como el mejor creador de contenido ha tomado un giro dramático, luego de que la Academia de la Televisión diera a conocer a los nominados para los Primetime Emmy 2020, en donde el gigante del streaming obtuvo 160 postulaciones frente a las 107 de la cadena de TV, convirtiéndose en la compañía que más nominaciones ha recibido en toda la historia del galardón estadounidense. Sin embargo, HBO todavía tiene muchas razones para celebrar, ya que su serie limitada, Watchmen, obtuvo 26 nominaciones, la mayor cantidad que ha recibido cualquier programa.

Felicidades a nuestros 160 nominados en los #Emmys2020 👏 🎉 pic.twitter.com/x0Dy0abgy2 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 28, 2020

Y es que de a poco, el evidente dominio que durante cerca de dos décadas sostuvo HBO en los Premios Emmy se ha ido diluyendo. En 2018, Netflix le puso fin a su reinado de 17 años luego de colocar 112 postulaciones contra las 108 de la señal televisiva; y dos años después, el patrón se ha repetido.

En 2019, HBO recuperó la corona gracias a su serie fenómeno, Game Of Thrones, la cual le ayudó a obtener 137 nominaciones; pero ahora que Daenerys Targaryen y compañía no figuran en el mapa, el escenario está puesto para que Netflix arrase el día de la premiación.

Además de Watchmen, The Marvelous Mrs.Maisel de Amazon Prime Video, Ozark de Netflix y Succession de HBO lideran la terna de nominados con 20 y 18 nombramientos, respectivamente; mientras que Better Call Saul, Killing Eve, The Handmaid’s Tale, The Mandalorian, Stranger Things, Dead To Me y The Crown también contenderán para hacerse de un premio en la próxima edición de los Primetime Emmy 2020.