Faltan solo dos días para el estreno de la segunda temporada de The Umbrella Academy, la exitosa serie de Netflix basada en el cómic de Gerard Way (de My Chemical Romance) y Gabriel Bá que cuenta la historia de un grupo de siete hermanos con superpoderes que busca resolver el misterio detrás de la muerte de su padre, y de paso evitar que ocurra el Apocalipsis.

Así que para aumentar nuestros niveles de emoción, Netflix ha estrenado la primera escena de la nueva temporada en la cual podemos ver que, efectivamente, los hermanos Hargreeves han viajado a la década de los 60 a un momento lleno de caos y destrucción.

The Umbrella Academy debutó en Netflix en febrero de 2019 y rápidamente se convirtió en una de las producciones originales más vistas de la plataforma, con 45 millones de espectadores en tan solo su primer mes de vida.

¡Échale un ojo al nuevo avance de The Umbrella Academy 2 a continuación, la serie llegará el 31 de julio!