Pese a que aún no tenemos una fecha definida para el lanzamiento de su versión en CD, casette, y el libro de 112-páginas, Lana Del Rey ha hecho oficial el lanzamiento de su nuevo álbum de poesía (ó audiolibro, si se sienten más cómodos llamándole así) titulado ‘Violet Bent Backwards Over The Grass’.

Con el tema ‘LA Who Am I To Love You?’ como estandarte, el cuál sintetiza al 100% todo el concepto del álbum al mezclar la lírica poética de Lana más la música y composición de Jack Antonoff, el disco estará disponible como un audiolibro, pero ya puedes escuchar un track del mismo en Spotify.

¡Y ojo! Tenemos que recalcar: esto no es un álbum convencional. Auténticamente es un audiolibro con el plus de un trabajo sonoro excelsamente bien logrado. Así que acércate con la mente abierta, porque este bonito proyecto seguro que tocará varias fibras sensibles si le das la oportunidad: